بلومبرج: إمدادات النفط الخام من الدول الشرق أوسطية الأعضاء في منظمة أوبك

تراجعت إمدادات النفط الخام من الدول الشرق أوسطية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) باستثناء إيران خلال مايو الماضي بمقدار الربع تقريبا لتصل إلى أقل مستوى لها منذ يناير 2017 على الأقل.

أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن إمدادات النفط من السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والتي تمثل معا حوالي 72 في المئة من إجمالي إنتاج أوبك بلغت خلال الشهر الماضي حوالي 14.55 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بمقدار 4.42 مليون برميل يوميا أي بنسبة 23 في المئة عن متوسط الإمدادات خلال أبريل الماضي.