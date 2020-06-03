بومبيو: إلغاء إحياء ذكرى مذبحة تيانانمن في هونج كونج يشير إلى نية الصين

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يقود حملة واشنطن ضد تحركات الصين في هونج كونج، إلغاء الوقفة الاحتجاجية لإحياء ذكرى مذبحة ساحة تيانانمن بأنه إشارة أخرى على أن المنطقة تحت سيطرة بكين.

وقال بومبيو اليوم الأربعاء "إذا كان هناك أي شك بشأن نية بكين، فهو حرمان مواطني هونج كونج من التعبير والاختيار، مما يجعلهم صورة طبق الأصل مثل مواطني البر الرئيسى.

وفي هونج كونج، ألغى منظمو الوقفة الاحتجاجية لإحياء ذكرى مذبحة ساحة تيانانمن التي تعود لعام 1989، وهو الحدث الذي كان مقررا بعد غد الخميس بعد أن أبلغتهم الشرطة بأنه لا يمكن إقامته وسط جائحة فيروس كورونا.

ويجتذب هذا الحدث، الذي تم تنظيمه بشكل منتظم على مدار الثلاثين عامًا الماضية، عادةً حشودًا تضم أكثر من 100 ألف شخص.

وتأتي أنباء الإلغاء بعد أيام من تصويت الرئيس الصيني شي جين بينج والمندوبين من جميع أنحاء الصين لصالح تدخل بكين لفرض قانون جديد للأمن القومي على الإقليم، والذي يخشى العديد من سكان هونج كونج أنه محاولة لخنق كل المعارضة في المنظقة ذات الحكم شبه الذاتي.

ومددت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج ، مؤخرًا إجراءات التباعد الاجتماعي حتى يوم الخميس، مما يقضي فعليًا على إمكانية إقامة أي حدث كبير يتعلق بساحة تيانانمن، في خطوة أطلق عليها المنظمون اسم "القمع السياسي".

كان الجيش الصيني، سحق مظاهرات مطالبة بالديمقراطية من جانب الصنيين في ميدان تيانانمين عام 1989.