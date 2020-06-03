منظمة غير حكومية تنتقد تلكؤ مالطا في إنزال 400 مهاجر تفرض عليهم حجرا في البحر

اتهمت منظمة دولية غير حكومية اليوم الأربعاء مالطا بانتهاك القانون الدولي بتلكؤها في إنزال أكثر من 400 مهاجر عالقين في البحر.

وكانت مالطا قد أغلقت موانئها أمام المهاجرين في أعقاب تفشي جائحة كورونا، وأبقت هؤلاء المهاجرين في حجر صحي قبالة سواحلها على متن قوارب سياحية مستأجرة.

وقالت منظمة "إس أو إس ميديتيراني" إن "بعض هؤلاء الناجين، الذين مروا بأخطر الرحلات بعد فرارهم من عنف شديد وانتهاكات في ليبيا، محتجزون على متن هذه القوارب- غير المناسبة للإقامات الطويلة- لأكثر من شهر".

وأضافت :"بدلا من إنزالهم في مكان آمن كما يقضي القانون الدولي، يتم استغلال من تم إنقاذهم في البحر من أجل مفاوضات سياسية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي."

وتتهم حكومة مالطا دولا أخرى في الاتحاد الأوروبي بخرق تعهداتها باستقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر في إطار ترتيبات لتقاسم أعباء المهاجرين.

ولفتت المنظمة إلى أن عدم تحرك الاتحاد الأوروبي يعني أن المزيد من المهاجرين سيموتون على سفن محطمة لا يتم رصدها أو أنه يتم اعتراضهم وإعادتهم بشكل غير قانوني إلى ليبيا، حيث يواجهون خطر التعذيب وسوء المعاملة.

وأعلنت المنظمة غير الحكومية أنها تعتزم استئناف مهمة للبحث والإنقاذ بسفينة أوشن فايكنج في البحر المتوسط "في أقرب وقت ممكن".