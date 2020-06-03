إبراهيموفيتش يعود إلى ميلانو مع اقتراب العودة للمنافسات

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم عاد إلى ميلانو بعد قضاء أسبوع واحد في السويد، في ظل خضوعه للعلاج من إصابة تعرض لها خلال التدريبات.

وكان إبراهيموفيتش /38 عاما/ قد تعرض لإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) في 25 مايو الماضي وتوجه بعدها بيومين إلى عائلته في ستوكهولم، التي قضى فيها غالبية الشهرين اللذين شهدا فرض حالة إغلاق عام في إيطاليا بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويتردد أن إبراهيموفيتش لن يكون لائقا على الأرجح للمشاركة في مباراة ميلان أمام يوفنتوس في إياب الدور قبل النهائي من بطولة كأس إيطاليا، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل 1 / 1 في ميلانو في فبراير الماضي.

ومن المقرر إقامة مباراتي إياب الدور قبل النهائي للكأس في الأسبوع المقبل في بداية استئناف المنافسات في إيطاليا.