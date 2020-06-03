«أطباء بلا حدود» تدعو لإجراء تحقيق في الهجوم الإرهابي على مستشفى في أفغانستان

دعت منظمة "أطباء بلا حدود"، لإجراء تحقيق في الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع الشهر الماضي واستهدف مستشفى في أفغانستان، ما أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص.

وطالبت المنظمة - في بيان نقلته شبكة "فرانس 24" الإخبارية، اليوم الأربعاء - السلطات المعنية بإجراء تحقيق في هذا الهجوم الوحشي.

وأوضح البيان، أن التحقيقات كشفت عن مقتل 15 سيدة في هذا الهجوم، من بينهم 5 سيدات حوامل، إلى جانب طفلين في السابعة والثامنة من العمر.

وأكدت المنظمة أن المهاجمين اقتحموا غرف المستشفى واحدة تلو الأخرى، وقتلوا الأمهات في غرفهن.

ويقول مسؤولون، إن الهجوم الذي وقع في 12 مايو الماضي، مستهدفاً مستشفى في العاصمة كابول، تسبب في مقتل 24 شخصا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث، إلا أن الولايات المتحدة والرئيس الأفغاني أشرف غني أشاروا إلى تورط تنظيم "داعش" وحركة "طالبان" الإرهابيين في الحادث.