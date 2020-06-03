زعيم المعارضة التركية: أردوغان يتطلع لإعلان حالة طوارئ أكثر قمعا

كشف زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يسعى إلى إخراج أعضاء حزب الشعب الجمهوري إلى الشوارع في احتجاجات ليلجأ إلى إعلان حالة طوارئ أخرى ويعمل على تمرير تغييرات قانونية معينة.

وقال كمال كليتشدار أوغلو، "إنهم يسعون لإسكات الجميع بأسلوب قمعي للحكم"، وفقا لصحيفة "جمهورييت" التركية.

وأضاف أنهم يتطلعون إلى إعلان حالة طوارئ أكثر قمعا وتحقيق إدارة لا يمكن لأحد أن يعترض عليها.

ووصف زعيم المعارضة التركية قوانين الانتخابات التي يريد التحالف الحاكم تغييرها، بأنها مؤامرة ضد الديمقراطية موجهة نحو عرقلة الحزبين السياسيين اللذين انشقا عن حزب العدالة والتنمية، وهما حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" بزعامة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، وحزب المستقبل بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو على التوالي.

وقال كليتشدار أوغلو: "من واجبنا تفكيك هذه المؤامرة"، مضيفًا أن الهدف الحقيقي هو منع نواب حزب الشعب الجمهوري من تقديم الدعم للطرفين حتى يتمكنا من دخول الانتخابات المقبلة، وفقا للصحيفة التركية.

وتابع زعيم المعارضة بأن "أردوغان في طريقه للخروج، وعندما ترى الحكومة أنها في طريقها للخروج تحاول إيقاف ذلك بأساليب خارجة عن القانون والديمقراطية، فهذا أمر ضار.

وأكّد كليتشدار أوغلو أنّ أردوغان أصبح "عبئا على بلدنا في مجالات الديمقراطية والاقتصاد والأخلاق السياسية والتبذير".

ودعا أثناء ذلك إلى خفض عتبة الانتخابات في تركيا التي تبلغ 10 % قائلاً إنه لا يوجد بلد آخر لديه هذه النسبة المرتفعة. وقال "سواء كانت سبعة أو خمسة أو ثلاثة أو واحد - يجب تخفيضها."

كما دعا زعيم المعارضة إلى الانتخابات التمهيدية، قائلاً: "لا ينبغي لقادة الحزب تحديد المرشحين البرلمانيين. يجب على الأمة فعل ذلك".

وقال مسئول من حزب العدالة والتنمية، رفض الإفصاح عن اسمه، لوكالة رويترز إن التشريع المسمى "قانون الأخلاقيات في السياسة" الذي يعمل الحزب الحاكم على إعداده يهدف إلى وقف "عمليات نقل والتفاوض على النواب" وإقرار نظام جديد للدوائر الانتخابية في تركيا.