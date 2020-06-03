محافظ الوادي الجديد يشدد على الاستعداد لبدء امتحانات الثانوية العامة والأزهرية

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على الاستعداد الجيد لاستقبال امتحانات شهادات الثانوية العامة والأزهرية، من خلال التنسيق المستمر بين رؤساء المراكز ومديرية التربية والتعليم لتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات لتوفير المناخ الملائم للطلاب، مع اتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من انتقال أي عدوى محتملة.

وكلف الزملوط خلال اجتماع المجلس التنفيذي، اليوم الأربعاء، رؤساء المراكز وصندوق استصلاح الأراضي حصر كافة المشروعات للتأكد من جدية التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الجادة.

ووجه الزملوط، بسرعة الانتهاء من تفعيل كارت الوقود الذكي بكافة الوحدات المحلية والمصالح الحكومية قبل شهر يوليو القادم، وأيضا الانتهاء من إجراءات توفير ماكينات توليد الكهرباء بالديزل للمخابز الكبرى ومحطات الوقود بالمراكز لمواجهة أي أزمات طارئه.