اتهام 3 رجال شرطة في قضية مقتل «جورج فلويد»

الأكثر قراءة
رئيس النقابة العامة للمعاشات يشرح قانون التأمينات الجديد: صرف زيادة الـ14% في 1 يوليو المقبل
النقض: جرائم التجمهر مخلة بالشرف.. وفصل الموظف المُدان بارتكابها قانونيا
وزير الطيران: مصر جاهزة لاستقبال جميع الزوار والسائحين
إصابة زوجة أحمد فتحي وبناته بفيروس كورونا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
نعم
لا
غير مهتم
النتـائـج
تصويت
وجهت السلطات القضائية في ولاية مينيسوتا تهما لـ3 رجال شرطة، شاركوا في عملية احتجاز المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، التي أدت إلى مقتله، وأصدرت أوامر باعتقالهم، وفقًا لروسيا اليوم وبي بي سي.
يتبع