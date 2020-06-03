 اتهام 3 رجال شرطة في قضية مقتل «جورج فلويد» - بوابة الشروق
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اتهام 3 رجال شرطة في قضية مقتل «جورج فلويد»


نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 9:49 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 9:49 م

وجهت السلطات القضائية في ولاية مينيسوتا تهما لـ3 رجال شرطة، شاركوا في عملية احتجاز المواطن من أصول إفريقية، جورج فلويد، التي أدت إلى مقتله، وأصدرت أوامر باعتقالهم، وفقًا لروسيا اليوم وبي بي سي.

يتبع

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