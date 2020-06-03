منسقة الأمم المتحدة بالسودان تطالب بإجراء تحقيق عن فض اعتصام القيادة العامة

طالبت منسقة الأمم المتحدة للشئون التنموية والإنسانية في السودان قوي يُب سُن، بإجراء تحقيق موثوق ومستقل حول فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم في ٣ يونيو من العام الماضي.

وقالت المسئولة الأممية، في بيان اليوم الأربعاء، إن تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في سبتمبر 2019 من قبل الحكومة الانتقالية للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في 3 يونيو وغيرها من الحوادث ذات الصلة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة.

وأضافت: "شهدنا معا فترة ملهمة من الاحتجاجات السلمية التي عكست شجاعة وتصميم الشعب السوداني، بمن فيهم النساء والأطفال، ويمكننا أن نشهد معا تحقيق الحرية والسلام والعدالة".

وأكدت الالتزام الثابت للأمم المتحدة بدعم المرحلة الانتقالية للسودان في وقت تخطو فيه نحو تحقيق تطلعات الشعب السوداني التي طال انتظارها في السلام والديمقراطية.