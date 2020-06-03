وزير تركي سابق: داود أوغلو وباباجان سيساهمان في خسارة حزب أردوغان للانتخابات

أكد وزير العمل والشئون الاجتماعية التركي السابق ياشار أوكويان، أن عددًا من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم غير راضين عن الوضع الحالي داخل صفوفه، مشيرًا إلى أنهم يعتزمون الانفصال عنه للانضمام لصفوف حزب الديمقراطية والتقدم، الذي يقوده وزير الاقتصاد التركي الأسبق علي باباجان.

وأضاف أوكويان العضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، تصريحات إعلامية أن "داود أوغلو وباباجان سيساهمان كثيرًا في تراجع شعبية حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخسارته فب أية انتخابات خاصة وأن كليهما كانا في صفوف الحزب منذ تأسيسه وشغلا مناصب مهمة داخل الحكومة التركية"، وفقا لموقع "تي 24" الإخباري.

وشدد أوكويان، على أنه في كل الأحوال وبغض النظر عن محاولات العدالة والتنمية في إحداث تغيير قانوني الانتخابات والأحزاب، لكن الحزب الحاكم سيخسر في أول انتخابات تشهدها تركيا.

وأوضح الوزير التركي السابق أن "الحزب الحاكم سيفقد قوته وشعبيته أكثر أمام الأزمة الاقتصادية، فمعدلات البطالة والفقر في البلاد هي الأعلى في تاريخها. والكل متشائم بشأن المستقبل، المستثمر الأجنبي وكذلك التركي، بينما الحكومة لا تسعى لحلّ هذه المشاكل، فوزير المالية وهو صهر أردوغان يسخر من أنصاره ومن الشعب من خلال مخططاته الشبيهة بأحلام اليقظة".

كما انتقد أوكويان ابتعاد الدولة عن ممارسة الديمقراطية في ظل ممارسة الضغوط على الصحافة والمعارضة.

وتشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن حزب أردوغان لم يعد لديه فرصة الفوز بالأغلبية.