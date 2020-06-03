 بابا الفاتيكان يطالب أسقفا بولنديا بالتحقيق في فضيحة اعتداء جنسي - بوابة الشروق
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بابا الفاتيكان يطالب أسقفا بولنديا بالتحقيق في فضيحة اعتداء جنسي

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
وارسو - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 9:47 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 9:47 م

كلف الكرسي الرسولي رئيس أساقفة مدينة بوزنان البولندية ستانيسلاف جاديكي بإجراء تحقيق أولي في الإهمال المزعوم من أحد أساقفة البلاد في التعامل مع اتهامات القساوسة بالاعتداء الجنسي على قاصرين.

وكتب جاديكي في بيان نقله مؤتمر الأساقفة البولندي "يعكس هذا القرار رغبة البابا فرنسيس في حماية القاصرين والوصول إلى الحقيقة فيما يتعلق بالاتهامات المقدمة".

وظهر إدوارد جانياك، أسقف أبرشية كاليش في غرب بولندا، بشكل بارز في فيلم وثائقي حديث عن الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية في بولندا بعنوان "بلاينج هايد آند سيك" أو (لعب الغميضة).

ويسلط الفيلم الضوء على فشل جانياك المزعوم في التحرك في مواجهة اتهامات بالاعتداء الجنسي بحق كهنة تابعين له.


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