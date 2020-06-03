الخارجية الفلسطينية: 112 حالة وفاة و1794 إصابة بكورونا في جاليتنا بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، عدم تسجيل حالات وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في صفوف جالياتها بالخارج، ليستقر العدد على 112 حالة وفاة.

وأفادت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأربعاء/ - بأنه تم تسجيل إصابة جديدة بالفيروس بين الجالية الفلسطينية بالكويت، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بين الجالية الفلسطينية بالخارج إلى 1794، من بينهم 957 حالة تعافي.

وفي سياق متصل، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية بأنه لم يتم تسجيل حالات وفاة أو إصابات جديدة، ليستقر عدد الوفيات بالفيروس عند 54، وعدد الاصابات عند 790، فيما بلغ عدد حالات التعافي حتى اللحظة على 307 حالة.

وقال الفريق إنه يتابع أبناء الجالية الفلسطينية للوقوف على سلامتهم واحتياجاتهم من خلال مراكز الجالية الفلسطينية في الولايات الأمريكية المختلفة نظرا لما يحدث من تداعيات الأزمة الحالية.

وفي سياق آخر، تسلمت سفارة دولة فلسطين لدى فيتنام مساعدات طبيّة موجهة إلى الشعب الفلسطيني من القطاع الخاص الفيتنامي، تضمنت 300 قناع طبيّ، و1500 كمامة طبيّة تُستخدم لوقاية الأطقم الطبيّة التي تعالج مرضى فيروس "كورونا" المستجد، مُهداة من نادي سيدات الأعمال لمدينة هانوي.

وتسلمت السفارة أيضا 1120 عبوة من مواد التعقيم الطبي، من احدى الشركات الخاصة، إضافة إلى التبرع الذي قدمته الحكومة الفيتنامية للشعب الفلسطيني والمتمثل في 20 ألف كمامة.

وأكدت السفارة أن طاقمها وكافة أبناء الجالية الفلسطينية المقيمة في فيتنام بما في ذلك الطلبة الفلسطينيين الذين يتابعون دراستهم في الجامعات الفيتنامية، بخير وصحة حتى اللحظة، وأنها على تواصل دائم معهم في مختلف المدن والمحافظات الفيتناة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي.