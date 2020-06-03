 أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا تتفق على صرف علاوة لرعاية الأطفال - بوابة الشروق
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أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا تتفق على صرف علاوة لرعاية الأطفال

برلين - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:05 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:05 م

علمت وكالة الأنباء الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقوا على صرف علاوة لرعاية الأطفال للعائلات بقيمة 300 يورو تمنح لمرة واحدة مع الإعانة المخصصة لرعاية الأطفال.


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