أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا تتفق على صرف علاوة لرعاية الأطفال

علمت وكالة الأنباء الألمانية، مساء اليوم الأربعاء، أن زعماء أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا اتفقوا على صرف علاوة لرعاية الأطفال للعائلات بقيمة 300 يورو تمنح لمرة واحدة مع الإعانة المخصصة لرعاية الأطفال.