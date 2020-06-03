النرويج تحث إسرائيل على عدم ضم مناطق بالضفة الغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حثت النرويج إسرائيل يوم الثلاثاء على عدم ضم مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وترأس النرويج لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني والتي اجتمعت يوم الثلاثاء لبحث عدة موضوعات منها خطة إسرائيل مد سيادتها للمستوطنات اليهودية وغور الأردن في الضفة الغربية المحتلة والتي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة فيها.

وقالت وزيرة خارجية النرويج إينه إريكسن سوريدي لرويترز بعد الاجتماع إن ”أي خطوة منفردة ستلحق ضررا بعملية السلام وهذا الضم سيكون خرقا ومخالفة للقانون الدولي بشكل مباشر“.

وساعدت النرويج في التوسط في اتفاقيات أوسلو عامي 1993 و1995 والتي نصت على إقامة حكم ذاتي فلسطيني مؤقت ومحدود في الأراضي المحتلة وبادرت بعملية سلام طويلة الأجل تحتضر الآن.

وأضافت سوريدي أنها تحدثت يوم الثلاثاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي لحث إسرائيل على استئناف المحادثات المباشرة مع الفلسطينيين وتفادي التحركات المنفردة.وقالت ”هذا سيقوض احتمال التوصل لحل يقوم على أساس وجود دولتين“.

وحث اجتماع لجنة الاتصال المانحين على الوفاء بالتزاماتهم المالية للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة لمساعدة الفلسطينيين للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجلت السلطات الصحية بالضفة الغربية 388 حالة إصابة بكورونا وحالتي وفاة حتى يوم الاثنين في حين سجلت 61 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأشادت سوريدي بالتعاون بين إسرائيل والفلسطينيين في هذه المسألة بالإضافة إلى التعاون بين الفلسطينيين والأمم المتحدة ولكنها حذرت من أن عدم وجود اختبارات يعني أن عدد الإصابات يمكن أن يكون أكبر.