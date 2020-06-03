قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة استطاعت جذب 104 سفن خلال الفترة من أول إبريل الماضي وحتى نهاية مايو الماضي، لافتًا إلى أن الهيئة قدمت مجموعة من الحزم التسويقية والمكافآت والحوافز للسفن التي تمر بالقناة.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «الأولى»، صباح الأربعاء، أن المبلغ الإجمالي الذي حصلت عليه الهيئة من السفن بعد العبور بلغ 42 مليون دولار، مشيرًا إلى أن القناة استطاعت جذب السفن بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وانخفاض معدل التجارة العالمي، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بحفر القناة وفتحها خلال سنة واحدة، والوصول لعمق 66 قدما للسفن، فضلًا عن تقليل زمن العبور، جعل القناة أقصر ممر ملاحي في العالم، قائلًا إن الإجراءات ساهمت في عبور أكبر وأحدث مركب يوم 25 مايو.