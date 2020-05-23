 رئيس وزراء السودان يؤكد دعمه مبادرات توحيد قوى الثورة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان يؤكد دعمه مبادرات توحيد قوى الثورة

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 10:38 ص | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 10:38 ص

قال رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، إنه يدعم كافة المبادرات التي تسعى لتوحيد وتقوية قوى الثورة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم الأربعاء، أن حمدوك التقى أمس مع وفد من حزب الأمة القومي المكلف بمتابعة تفاعلات القوى السياسية مع مشروع العقد الاجتماعي الذي قدمه الحزب.

وأكد رئيس الوزراء السوداني أنه يؤيد معظم ما جاء في مشروع العقد الاجتماعي وأن الحكومة الانتقالية تدعم فتح آفاق الحوار والنقاش حول أي مشروع إيجابي تطرحه القوى السياسية والمدنية في سبيل الوصول لصيغة سياسية تتحقق من خلالها وحدة قوى التغيير في ظل التحديات الماثلة.

وانخرط رئيس الوزراء السوداني في لقاءات مكثفة طوال الشهر الماضي مع معظم القوى السياسية والمدنية للتباحث حول ضرورة الوصول إلى رؤى مشتركة بين كل فصائل وقوى ثورة ديسمبر في مجمل القضايا الوطنية، وذلك بالاستماع إلى رؤية هذه القوى لكيفية تحقيق توافق وطني يدعم حكومة الفترة الانتقالية ويمكنها من إنجاز أهدافها.

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