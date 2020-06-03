ضبط شخص لحجبه 15 ألف كمامة عن التداول في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، من ضبط المدير المسؤول عن محل لتجارة المستلزمات الطبية، لحجبه 15 ألف كمامة واقية، عن التداول، بقصد رفع أسعارها.

وفقًا لبيان أمني، اليوم الأربعاء، جاءت عملية الضبط، عقب ورود معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف زكي رؤوف، مدير مباحث الإسكندرية، تفيد قيام المقبوض عليه، بمزاولة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الإتجار بالمستلزمات الطبية، مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات القياسية.

وبتقنين الإجراءات، واستهدافه، تم ضبطه، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر "جنح" بقسم شرطة العطارين بالواقعة، وجارِ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.