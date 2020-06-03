محكمة فرنسية تأمر بتسليم مشتبه بتورطه في الإبادة الجماعية الرواندية إلى محكمة دولية

قضت غرفة بمحكمة الاستئناف الفرنسية بتسليم المشتبه بتورطه في الإبادة الجماعية في رواندا، فيليسيان كابوجا إلى محكمة دولية بعد فراره لأكثر من 20 عاما.

وكان فيليسيان كابوجا، المولود في عام 1933 أو عام 1935، قد تم تعقبه حتى العثور عليه في شقة في ضاحية بباريس الشهر الماضي .

وتريد محكمة تابعة للأمم المتحدة محاكمته في اتهامات، من بينها التورط في الإبادة الجماعية والتحريض عليها وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ويزعم ممثلو الإدعاء أنه كان يترأس محطة إذاعية، كانت تنظم عمليات القتل وأنه ضالع في تشكيل ميليشيا للإبادة الجماعية في العاصمة، كيجالي.

يذكر أن أكثر من 800 ألف من الروانديين وأعضاء جماعة "التوتسي" العرقية وجماعة "الهوتو" المعتدلة"، الذين كانوا يحاولون حمايتهم، لقوا حتفهم في الإبادة الجماعية.