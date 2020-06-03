أحمد موسي: انخفاض إصابات كورونا لا يعني أن الوضع أصبح جيدًا

استعرض الإعلامي أحمد موسى، عن بيان وزارة الصحة اليومي، الصادر عن أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- في مصر.

وقال موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»: "لليوم الرابع على التوالي الإصابات تقل، وهذا ليس معناه أن المرض انحصر»، مشيرا إلى أن وزير التعالي العالي توقع وصولنا إلى 30 ألف إصابة الجمعة المقبلة".

وناشد موسى المواطنين بالحرص على ارتداء الكمامة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والالتزام بالإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع موسى، إن أعداد الإصابات منذ يوم الأحد الماضي، في انخفاض ملحوظ، إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع أصبح جيد، على الرغم من أننا نتمنى أن نصبح في أفضل حال والوصول للحالة صفر، لكن علينا أن نستمر في اتخاذ احتياطاتنا.