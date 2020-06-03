 خروج 26 حالة من مستشفى العزل الجامعي بالفيوم - بوابة الشروق
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خروج 26 حالة من مستشفى العزل الجامعي بالفيوم

عميد كلية الطب بجامعة الفيوم
عميد كلية الطب بجامعة الفيوم
مصطفى البنا
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 1:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 1:39 م

قال الدكتور ياسر حتاتة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، إنه تم تعافي وخروج 26 حالة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والكوادر الطبية بمحافظة الفيوم، من مستشفى العزل الجامعي بعد تماثلهم الشفاء والتأكد من سلبية مسحتين متتاليتين.

ونفي حتاتة، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن خروج الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم من العزل الصحي بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح أنه مازال يتلقى الرعاية الطبية بالعزل الصحي بالمستشفيات الجامعية وحالتة الصحية مستقرة وذلك وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.


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