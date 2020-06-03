غرفة تجارة وصناعة دبي تؤجل المؤتمر الـ 12 لغرف التجارة العالمية 2021

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي بالإمارات اليوم الأربعاء تأجيل المؤتمر الثاني عشر لغرف التجارة العالمية 2021.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية عبر حسبها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم ، كان من المتوقع عقد المؤتمر في فبراير 2021 لكن تقرر عقده في 23 إلى 25 تشرين ثان/ نوفمبر 2021 .

وطبقا للصحيفة ، يأتي ذلك بالتزامن مع الموعد الجديد لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وكانت حكومة دبي أعنلت رسميا في الرابع من أيار/مايو الماضي تأجيل إكسبو دبي لينطلق في /أكتوبر من العام القادم، وذلك بعد موافقة أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.

ووفقا لما ذكره الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع تويتر فإنه ستتم "إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من تشرين أول/أكتوبر 2021 إلى 31 آمارس 2022 ".

وكانت الإمارات تقدمت بطلب لإرجاء المعرض بسبب جائحة كورونا.