برلين تعرب عن ثقتها في الديمقراطية الأمريكية في ظل تصاعد الاحتجاجات

أعربت الحكومة الألمانية عن ثقتها في الديمقراطية الأمريكية في ظل تصاعد الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

وفي رده على سؤال حول موقف برلين مما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إمكانية استخدامه للجيش في مواجهة الاحتجاجات، قال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء:" أمريكا ديمقراطية قوية فيها نقاش حي حول كل ما يحدث الآن، وهي ليست في حاجة إلى إرشاداتنا".

وقال زايبرت إن " مقتل جورج فلويد، هذا المواطن الأسود، هز العديد من الناس في ألمانيا وفي كل أنحاء العالم، كما هز الحكومة الألمانية أيضا، فهذا موت مفزع كان يمكن تجنبه، ونحن في الحكومة الألمانية نتابع باهتمام ما يحدث في أمريكا الآن، كما أننا نتابع هذا بتعاطف داخلي لأننا في ألمانيا لدينا علاقة وثيقة مع الولايات المتحدة منذ عقود".

وأشار زايبرت إلى أن هناك أيضا في الولايات المتحدة العديد من الاحتجاجات السلمية، وأعرب عن أمل الحكومة الألمانية في انتهاء العنف وظهور أصوات عاقلة تعمل من أجل التعايش السلمي وإنهاء العنصرية.

وأضاف زايبرت أن بمقدور الناس الذين لديهم لون بشرة مختلف أو يحملون أسماء عائلات مختلفة أو يتحدثون لغات مختلفة في ألمانيا أن يبلغوا عن تعرضهم للتمييز ضدهم ، وهذه دعوة من أجل الوقوف مع مجتمع آخر" فالشيء المؤكد تماما أن العنصرية ليست مشكلة أمريكية، بل هي مشكلة في العديد من المجتمعات، وأنا على يقين بوجود عنصرية في ألمانيا أيضا".