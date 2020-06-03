 وزير الدفاع العراقي يؤكد ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عناصر داعش الإرهابي - بوابة الشروق
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وزير الدفاع العراقي يؤكد ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عناصر داعش الإرهابي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 9:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 9:34 م

أكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عناصر داعش الارهابي.

وذكر بيان لوزارة الدفاع اليوم الأربعاء، نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، أن الوزير عناد ترأس جلسة مجلس الدفاع الأولى للعام الحالي وضمت في جدول أعمالها جملة من الأمور الأمنية والإدارية والفنية؛ ومنها مناقشة الإسكان الدائم للجيش وفق أسس جيدة وراقية.

وفي ما يتعلق بالجانب الأمني، أكد وزير الدفاع العراقي ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي بملاحقة عناصر داعش الإرهابي وتكثيف عمليات مكافحة الإرهاب؛ بما يضمن المحافظة على المكتسبات المتحققة ونشر الأمن وديمومة استتبابه في جميع قواطع العمليات.


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