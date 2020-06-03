العراق: تسجيل 781 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 587 مصاباً

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أكدت تماثل 587 مصاباً للشفاء في العراق.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "تم فحص (8585) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (260299)".

وأضافت أن "مختبرات الوزارة سجّلت لهذا اليوم (781) إصابة في العراق موزعة كالتالي: (بغداد/ الرصافة 262 حالة، بغداد/ الكرخ 109 حالة، مدينة الطب 66 حالة ، النجف 19 حالة، البصرة 41 حالة، السليمانية 46 حالة، أربيل 6 حالات، دهوك 52 حالة، كربلاء 11 حالة، كركوك 35 حالة، ديالى 8 حالات، بابل 33 حالة، ميسان 35 حالة، الديوانية 7 حالات، ذي قار 28 حالة، المثنى 18 حالة، الانبار 5 حالات).

وأوضحت أنه "تم تسجيل 587 حالة شفاء وكما يلي: (بغداد/ الرصافة 260، بغداد/ الكرخ 219 ، مدينة الطب 25، النجف 6، البصرة 7، السليمانية 12، دهوك 2، ديالى 2، كربلاء 13، ميسان 2 ، بابل 2، ذي قار 33، الديوانية 4).

وأكدت أن "أعداد الوفيات بلغت 21 حالة موزعة كالآتي: (بغداد/ الرصافة 7 ، بغداد/ الكرخ 2، مدينة الطب 1، السليمانية 5، اربيل 2، بابل 1، البصرة 1، ميسان 1، المثنى 1).

وتابعت الوزارة، أن "مجموع الإصابات بلغ 8168، ومجموع حالات الشفاء 4095، فيما بلغ عدد الخاضعين للعلاج 3817، والراقدين في العناية المركزة 46 ، فضلاً عن بلوغ مجموع الوفيات 256 حالة".