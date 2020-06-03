تقرير: مدرب الهلال السعودي يصر على ضم يونس بلهندة

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أبدى الروماني رازافان لوشيسكو مدرب فريق الهلال السعودي تمسكه بالتعاقد مع المغربي يونس بلهندة صانع ألعاب نادي جالطة سراي التركي بداية من الموسم المقبل، حسبما أفادت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء.

ووفقا لموقع "فوتو ماك" الألكتروني التركي فإن رازافان متمسك بضم يونس بلهندة لصفوف الهلال بداية من الموسم المقبل.

وكانت التقارير قد أفادت برغبة جالطة سراي في الحصول على ٥ ملايين يورو من أجل التخلي عن صانع الألعاب المغربي.

ولن تكون مهمة لوشيسكو والهلال في ضم يونس بلهندة سهلة في ظل رغبة أكثر من ناد في التعاقد مع اللاعب.