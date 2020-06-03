 رئيس حي السيدة زينب يتفقد مستشفيي المنيرة والمقطم - بوابة الشروق
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رئيس حي السيدة زينب يتفقد مستشفيي المنيرة والمقطم

شريف حربي:
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 3:17 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 3:17 م

تفقد رئيس حي السيدة زينب، الدكتور مهران عبداللطيف، مستشفى المنيرة ومستشفى المقطم، للتأكد من اتخاذ كل التدابير اللازمة لحسن سير العمل، ورصد كل الملاحظات التي يعاني منها المرضى والمترددين، والاستعدادات التي تم اتخاذها لمواجهة أزمة فيروس كورنا المستجد.

ووجه مهران، اليوم الأربعاء، خلال الجولة، بأهمية تواجد الأطقم الطبية كاملة من الأطباء والتمريض للقدرة على استيعاب كل الحالات المصابة والمشتبه بها من وراء فيروس كورونا، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تم اتخاذها بناء على توجيهات وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية الدكتورة جيهان عبدالرحمن.

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