فريق طبي كوبي متخصص في العناية المركزة يصل إلى الكويت غدا

كشفت صحيفة كويتية أنّ فريقاً طبيّاً من كوبا سيصل إلى البلاد خلال 48 ساعة، لمساعدة ومساندة الفرق الطبية في مكافحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن مصادر القول إن الفريق الطبي يضم كوادر طبيّة وتمريضية متخصّصة في العناية المركزة، والتي ستعاون الفرق الطبية في أداء مهمتها، علماً بأن كوبا أرسلت فرقاً طبية إلى إيطاليا ودول أخرى عدة تعاني من انتشار كورونا.

وأوضحت المصادر أنّ الفريق الطبي المكون من 300 طبيب وممرض سيصل إلى البلاد على الأرجح غدا الخميس بعد إنهاء كل الإجراءات ذات الصلة بهذا الشأن.