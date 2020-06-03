 ألمانيا: حادث وفاة جورج فلويد كان مروعا ويمكن تجنبه - بوابة الشروق
الأربعاء 3 يونيو 2020 4:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا: حادث وفاة جورج فلويد كان مروعا ويمكن تجنبه

أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 4:50 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 4:50 م

قال "ستيفن سايبرت"، المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن حادث وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد كان "مروعاً ويمكن تجنبه".

وأضاف سايبرت في مؤتمر صحفي حكومي، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الأربعاء، إن حكومة بلاده "صُدِمَت بوفاة جورج فلويد" وأن الحادث صدم الألمان والناس في جميع أنحاء العالم.

ووصف سايبرت الحادث بأنه "وفاة مروعة ويمكن تجنبها"، مشيراً إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية تتابع عن قرب ما يحدث في الولايات المتحدة.
وعبر المسؤول الألماني عن أمله في انتهاء العنف الجاري في الولايات المتحدة وإعمال الحكمة وانتهاء هذه الأحداث.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك