 ارتفاع حالات كورونا في اليمن إلى 423 بينها 96 حالة وفاة  - بوابة الشروق
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ارتفاع حالات كورونا في اليمن إلى 423 بينها 96 حالة وفاة 

رجال أمن يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في صنعاء يوم السادس من مايو 2020. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.
رجال أمن يضعون كمامات للوقاية من فيروس كورونا في صنعاء يوم السادس من مايو 2020. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.
صنعاء - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 11:02 م

ارتفع اجمالي عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في اليمن إلى 423 حالة، بعد تسجيل 20 حالة جديدة خلال الساعات الماضية. 

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، التابعة للحكومة الشرعية في نشرتها اليومية، اليوم الأربعاء، إنها سجلت 20 حالة جديدة و6 وفيات، ما يرفع عدد المصابين في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 419 حالة، بينها 95 وفاة، و17 حالة تعافي.

وبذلك يرتفع عدد إجمالي الحالات المعلنة رسميا في اليمن، إلى 423 حالة، بينها 96 وفاة، و17 تعافي. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه مصادر محلية يمنية إلى تفش كبير لوباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما لم تعلن حتى اليوم سوى عن أربع حالات بينها حالة وفاة.

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