رئيس الوزراء الكويتي: لدينا مصدات امتصت انهيار أسعار النفط

قال رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح إن الأزمة الصحية بسبب فيروس كورونا تسببت في انهيار كبير في أسعار النفط والأسواق العالمية التي تستثمر دولة الكويت أموالها ومحافظها بها ولكن كانت لدي الكويت مصدات امتصت ذلك نتيجة التخطيط لمواجهة أي أزمة.

وأضاف الصباح، خلال لقائه اليوم الأربعاء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، أنه لا يمكن الاعتماد على مورد واحد ناضب وهو ‫النفط ويجب تنويع مصادر الدخل في البلاد.

وقال: "اقتصاد البلد مهم لكن صحة المواطن والمقيم أهم ، ونحن أمام معادلة صعبة لذا نعمل وفق إمكانياتنا المتاحة لتضييق الهوة وتقليل الأضرار بقدر الإمكان عن طريق تمرير الحزمة الاقتصادية".

وأكد الصباح أن أمام الكويت تحد كبير بالمستقبل لمعالجة الخلل بالتركيبة السكانية حيث أن الوضع المثالي للتركيبة السكانية أن تشكل نسبة الكويتيين 70 بالمئة و30 بالمئة لغير الكويتيين لكن الوضع القائم الأن هو العكس .

وحول المطالب النيابية بانهاء العام الدراسي قال الصباح :"عندما اتخذ مجلس الوزراء قرارا في مارس الماضي بتمديد العام الدراسي على أن يتم استئنافه في أغسطس المقبل كان الهدف ايجاد خيار متاح لكي نقيم الوضع الصحي حتى تتضح الصورة لكن أؤكد أن صحة طلبتنا تأتي في المقام الأول".

وحول ما أثير مؤخرا من قضايا غسيل أموال في الكويت قال الصباح: "لن يفلت من العقاب أي فاسد مهما كان منصبه أو اسمه أو مقامه فلا يوجد أحد فوق القانون وهذا توجيه مباشر من أمير البلاد".

وأشار إلى أن "هناك تحديات نواجهها تتمثل بالاحتياجات الصحية لمواجهة أزمة فيروس كورونا كالإصابات والأسرة والعناية المركزة والوفيات واستدامة الطواقم الطبية وتماسك المنظومة الصحية وتوفير احتياجاتها مثل المسحات والمختبرات والملابس الوقائية" .