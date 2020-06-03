 مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يهدم مساكن بالخليل - بوابة الشروق
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يهدم مساكن بالخليل

المسجد الأقصى المبارك
المسجد الأقصى المبارك
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 3:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 3 يونيو 2020 - 3:25 م

اقتحم 61 مستوطناً باحات المسجد الأقصى، اليوم الأربعاء، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي رافقت المقتحمين في مجموعات متعددة انطلاقا من باب المغاربة خلال فترة الاقتحامات الصباحية.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بأن الاقتحامات تمت فيما بات يعرف بـ "فترة الاقتحامات الصباحية" التي تنطلق عادة من جهة باب المغاربة الذي يستخدمه الاحتلال لاقتحام الأقصى.

من ناحية أخرى، أوضح منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، أن قوات الاحتلال هدمت ثلاثة مساكن من الصفيح في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، وخيمة لمواطن في منطقة الفخيت، واستولت على أخرى في مغاير العبيد، إضافة الى هدم غرفة من الصفيح وخيمة في منطقة المفقرة.

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