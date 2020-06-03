رئيس وزراء إسبانيا يطالب البرلمان بتمديد حالة الطوارئ

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طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء البرلمان بالموافقة على التمديد السادس والأخير لحالة الطوارئ في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يوافق النواب على طلبه للتمديد حتى 20 يونيو الجاري، بفضل دعم حزب المواطنين وأحزاب إقليمية أخرى.

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه للنواب المحافظين الذين يعتزمون التصويت ضد التمديد" الفيروس عدو ويجب علينا استخدام السياسة لمحاربته سويا" .

وأضاف" الأسوأ انتهى" مشيرا إلى أن حالة الطوارئ ساعدت في احتواء الفيروس.

وأشار سانشيز إلى أن هناك حاجة للاستمرار في الالتزام بالحذر، في الوقت الذي يتم فيه تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الفيروس.

ويعارض عدد من الأحزاب تمديد حالة الطوارئ، ويتهموا سانشيز بتدمير اقتصاد البلاد.

وقد تم تنظيم مظاهرات لتحدي القيود المفروضة لمواجهة الفيروس، كما وصف المعارضون سانشيز بالديكتاتور.

وتنص حالة الطوارئ الحالية على أنه لا يمكن للمواطنين مغادرة الإقليم الذي يعيشون فيه. ومن المقرر أن تبقى حدود البلاد مغلقة حتى الأول من يوليو المقبل.

وكان إسبانيا من الدول الأكثر تضررا من الفيروس، وسجلت أكثر من 27 ألف حالة وفاة ونحو 240 ألف حالة إصابة.

ومع ذلك، تتحسن الاحصاءات بصورة مستدامة، ولم تسجل إسبانيا أمس الثلاثاء حالات وفاة بالفيروس لليوم الثاني على التوالي.