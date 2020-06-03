الصحة العالمية تشكر روسيا ودولا أخرى على مساهمتها في مكافحة كورونا

أعربت منظمة الصحة العالمية عن امتنانها للشركاء الروس على إسهامهم في العمل التنفيذي للمنظمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوجي اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي افتراضي أن المنظمة ممتنة للشركاء الروس على إسهامهم في مكافحة كورونا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن كلوجي قوله: "نواصل دعم البلدان في مجالات مثل علاج أمراض فيروس كورونا والتشخيص المختبري وعلم الأوبئة والمراقبة الوبائية وإمدادات المواد".

وأضاف "أنا ممتن لشركائنا في روسيا وألمانيا وبريطانيا وبولندا لمساهمتهم في عملنا التنفيذي. لتوفير الفرق الطبية والمختبرات المتنقلة والمتخصصين".

يذكر في هذا السياق أن وزارة الخارجية الروسية، أعلنت منتصف مايو الماضي، أن الجمعية العامة العالمية للصحة، أظهرت استعداد الدول الجماعي لمواجهة وباء كوفيد-19 وعواقبه.

وجاء في تقرير بهذا الصدد أن روسيا اُنتخبت بالإجماع في اللجنة التنفيذية لمنظمة الصحة العالمية، وأثناء مشاركتها في الجمعية، دعم الجانب الروسي جهود منظمة الصحة العالمية لمكافحة الوباء، ودعا إلى التعاون غير المسيّس من جانب الدول لصالح التصدي العالمي لهذا التهديد المشترك.

وأعربت روسيا مرارا عن دعمها لجهود المنظمة في مكافحة جائحة كورونا وتقديمها لكل المساعدات اللازمة من أجل تخطي هذه المرحلة الحرجة.