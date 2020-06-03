ماس يبدي تفهمه لاحتجاجات لاعبي الدوري الألماني على مقتل فلويد

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تفهمه للحركات الاحتجاجية التي صدرت عن عدة لاعبين محترفين في الدوري الألماني على واقعة مقتل المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد على يد شرطة بلاده.

وقال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء:" لدي تفهم كامل لهذه الاحتجاجات، وأيضا للطريقة التي تمت بها، التي أجد أنها كانت بقدر كبير من التحفظ، وآمل أن تكون قد شوهدت على هذا النحو أيضا من المسؤولين المنوط بهم تقييمها".

كان اللاعب الأمريكي (الأسمر البشرة) ويستون ماكيني لاعب نادي شالكه الألماني لكرة القدم، ارتدى شارة على ذراعه تحمل عبارة "العدالة لجورج" خلال المباراة التي خسرها شالكه على أرضه أمام فيردر بريمن بهدف دون رد يوم السبت الماضي.

وفي سياق متصل، كان لاعبا دورتموند جادون شانشو وأشرف حكيمي ارتديا تي شيرتات تحت قميص الفريق، تحمل عبارة "العدالة لجورج فلويد"، بينما جثا ماركوس تورام، لاعب مونشنجلادباخ، على ركبته خلال الاحتفال بهدفه، في إشارة رمزية للحدث، كما انضم انتوني موديست لاعب لايبزيج إلى الاحتجاجات بأداء إشارة دالة على الحدث.

تجدر الإشارة إلى أن الرسائل السياسية محظورة على لاعبي كرة القدم داخل الملاعب، وتنص قواعد الاتحاد الألماني لكرة القدم على إلزام اللاعبين بعدم ارتداء ملابس تحت القمصان تحمل " شعارات سياسية أو دينية أو شخصية".

ويواجه اللاعبون الأربعة إمكانية التعرض لعقوبات من قبل اتحاد الكرة في ألمانيا بعد التعبير بشكل علني عن مساندتهم لجهود مكافحة العنصرية خلال الجولة الماضية من البوندسليجا.