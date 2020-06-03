تعليم القاهرة: زيادة أعداد استراحات الثانوية العامة هذا العام نظرا للتوسع في عدد اللجان

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أرسل محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطابا للإدارات التعليمية بشأن الاستعداد لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والدبلومات الفنية لمتابعة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمشاركين في أعمال الامتحانات.

وأوضح أنه ستتم زيادة أعداد الاستراحات هذا العام نظرا للتوسع في عدد اللجان وخصوصا القريبة من لجان السير ومقر تقدير الدرجات.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والأمنية والتعقيم المستمر للحجرات مع توفر المواد المطهرة وجهاز التعقيم وجهاز قياس درجة الحرارة عن بعد، والتأكيد على مسئولى الاستراحات باستكمال تجهيز وتوفير الاحتياجات والانتهاء من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء.