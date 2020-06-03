جماعات الناجين من الإبادة الجماعية الرواندية: قرار تسليم كابوجا «يبعث على الرضا»

قال ممثلون عن ناجين من الإبادة الجماعية الرواندية، إنهم راضون عن قرار أصدرته محكمة في باريس بتسليم المشتبه بتورطه في الإبادة الجماعية، فيليسيان كابوجا إلى محكمة دولية.

وقال اتيان نسانزيماما، رئيس جماعة الناجين "ابوكا فرانس" الفرنسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "إنني ناج من الإبادة الجماعية. تم القضاء على جزء من أسرتي. كلنا نريد أن يتم محاسبته".

وصرح ريتشارد جيساجارا، المحامي عن مجموعة /كومونوت روانديس دو فرانس/ بقوله "إننا راضون، حقا، لكن يجب أن نضع ذلك في نصابه الصحيح نظرا لأننا نعرف أن الجزء الأصعب سيبدأ الآن. سيكون من الضروري إقناع المحكمة الدولية بالجرائم المتهم بها".