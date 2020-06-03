إصابات كورونا في بيلاروس تتخطى الـ45 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في بيلاروس خلال يوم، ليصل العدد الإجمالي إلى 45116 حالة، بالإضافة إلى وفاة خمسة مصابين، ليصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 248 شخصا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بيان للمكتب الصحفي للوزارة، وجاء في نصه: "عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 45116 حالة والعدد الإجمالي للفحوصات المخبرية للكشف عن الفيروس وصل إلى 573699 وتوفي 248 شخصا منذ بداية الجائحة".

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس وتماثلوا للشفاء في كافة أنحاء الجمهورية وصل إلى 20171 شخصا.

وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، قد أعلن في الأسبوع الماضي، أن الوضع الوبائي في البلاد يتحسن تدريجياً، مشيراً إلى عدم استبعاده حدوث الموجة الثانية لانتشار "كوفيد-19" في العالم، في الخريف والشتاء القادمين.