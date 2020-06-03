ارتفاع وفيات كورونا اليومية في فرنسا وتراجع عدد المرضى في المستشفيات

رجل يضع كمامة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالحي المالي بالقرب من باريس يوم 11 مايو 2020. تصوير: جونسالو فوينتس - رويترز.

سجلت فرنسا أكثر من 100 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 يوما في زيادة تشمل مجددا وفيات دور رعاية المسنين بعد انقطاع لثلاثة أيام.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 107 أو 0.4 في المئة ليصل إلى 28940 وهو خامس أعلى معدل وفيات في العالم.

وجاءت تلك البيانات بعد أن عاودت مقاه ومطاعم في العاصمة باريس فتح أبوابها للمرة الأولى بعد 11 أسبوعا من الإغلاق مع تخفيف البلاد لإجراءات العزل العام.

وقالت الوزارة إن عدد من هم في المستشفيات بسبب المرض تراجع بأكثر من 260 أو 1.8 بالمئة إلى 14028 كما تراجع عدد من هم في العناية المركزة بخروج 49 مريضا بما يشكل 3.8 بالمئة ليصبح العدد 1253.