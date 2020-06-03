سعر خام برنت يتجاوز 40 دولارا للمرة الأولى في نحو 3 أشهر

ارتفع سعر خام برنت فوق مستوى 40 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وسط مؤشرات على اقتراب دول تحالف "أوبك بلس" من تمديد اتفاقهم التاريخي لخفض الإنتاج.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإن العقود الآجلة في لندن ارتفعت بنحو 2% بعد الإغلاق عند أعلى مستوى منذ السادس من مارس، وهو اليوم الذي كان تفكك فيه تحالف أوبك بلس، قبل أن يعاود الاتفاق على الخفض التاريخي بعد تراجعات قياسية للأسعار.

وووفقا لمصادر مطلعة فإن روسيا والعديد من دول التحالف تفضل تمديد تخفيضات الإنتاج، التي من المقرر تخفيفها في يوليو، لشهر آخر. وكانت السعودية دعت لتمديد التخفيضات من شهر إلى ثلاثة أشهر.

وفي دليل آخر على عودة التوازن لسوق النفط، أفاد معهد البترول الأمريكي بأن المخزونات في مركز التخزين في كوشينج بأوكلاهوما تراجعت بـ 2ر2 مليون برميل الأسبوع الماضى.

وإذا ما أكدت البيانات الحكومية الرسمية هذا الانخفاض، فإنه سيكون الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي.