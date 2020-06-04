مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,275.39 بارتفاع وقدره 5.67 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الصناعة. في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 579.64 بارتفاع وقدره 0.25 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 3 ملايين و354 ألفا و115 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليون و57 ألفا و515 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 78.36% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.