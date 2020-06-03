نائب محافظ الغربية يؤكد ضرورة توفير جميع الإمكانيات لتوصيل المرافق لسكان الغفران

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أكد أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ضرورة توفير كافة الإمكانيات المطلوبة سواء من المستثمرين أو الجهات المعنية وتوصيل المرافق لكافة سكان منطقة الغفران لتخفيف عبء التوصيل عن الأسر محدودة الدخل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه، اليوم الأربعاء، لمناقشة وضع حلول لتوصيل المرافق لمنطقة الغفران، بحضور النائب سعيد طعيمة والمهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الدلتا، والمهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالغربية، ورئيس حي ثان طنطا محمود عيسي.

ووجه نائب المحافظ بتوفير قطعة أرض مساحتها 300 متر والبناء عليها وإنشاء الخلايا الكهربائية من الشركات الاستتثمارية في مجال المقاولات لإنشاء مغذيات لاستيعاب توصيل الكهرباء لجميع العقارات الموجودة بالمنطقة.

وصرح المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية بأنه سيتم عمل توسعة لمحطة مياه المرشحة في الأرض المخصصة للمحطة بالكورنيش، وذلك لاستيعاب كافة التوصيلات بالمنطقة.