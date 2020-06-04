صحة الأقصر: بدء خدمة المتابعة اليومية لمصابي كورونا المعزولين منزليًا والمخالطين لهم

بدأت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، خدمة المتابعة اليومية لحالات مصابي فيروس "كورونا المستجد" التي تم عزلها منزليًا والمخالطين لهم، حيث شكل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر فريق طبي من مسئولي الصحة لمتابعة جميع حالات الإصابة المعزولة منزلياً والمصنفين بأعراض بسيطة وكذلك متابعة المخالطين لهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الفرق تتكون من مسئول عام الرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية ومسئولي الرائدات ومشرفيها ومراقبين صحيين وأطباء رعاية ومدخلي بيانات لتوصيف الحالات يومياً ومتابعة استجابتهم للعلاج وتحسن حالتهم وسرعة التعامل مع المخالطين في حال ظهور أي أعراض.

وأشار عبد الجواد إلى أن الحالات المصابة أو المشتبه فيها تحصل على العلاج اللازم لها مباشرة من داخل مستشفى الفرز الذي توجه إليها المصاب ولا يتم الانتظار لعمل المسحة أو ظهور النتيجة.

وأضاف أنه بدأ العمل فعلياً في توزيع علاج المخالطين من خلال المرور على منازلهم والذين ظهرت بهم أعراض عليهم في محافظة الأقصر، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن أرقام تليفونات مسئولين العزل المنزلي لسرعة الوصول في حالة الاحتياج.

يأتي هذا في إطار توجيهات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لتوفير الخدمات الطبية على مستوى كافة مدن ومراكز المحافظة حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.