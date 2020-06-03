تطوير حي غرب بمحافظة أسيوط بتكلفة 36 مليون جنيه

وقع عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأربعاء عقود المرحلة الثانية من بروتوكول تطوير حي غرب والمخصص لها مبلغ 36 مليون جنيه للمرحلتين لتمويل مشروعات البنية الأساسية ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الاتحاد الاوروبي بمنحة إلى بنك الاستثمار الأوروبي تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر توقيع العقود رميح عبد الحسيب رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة ومحمد بشير رئيس حي غرب ومدحت محمد حسن مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمشرف على وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة.

وقال محافظ أسيوط إن بروتوكول تطوير حي غرب يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى تم توقيعها في 10 يوليو 2019 بمنحة قدرها 23 مليون و300 ألف جنيه وتم اليوم توقيع عقود المرحلة الثانية لتطوير حي غرب بمبلغ 13 مليون جنيه ويوفر المشروع أثناء تنفيذه 20 ألف فرصة عمل لمدة 4 أشهر ويستفيد منها 70 ألف مواطن من أهالي حي غرب، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية والأساسية والإرتقاء الحضري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة بالحي.