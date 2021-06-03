الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس نهارا، اليوم الخميس، مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلا لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد أن الظواهر الجوية، تكون نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، تكون مثيرة للرمال والأتربة جنوب غرب البلاد، واضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

الإسكندرية 26 19

وادي النطرون 30 19

طنطا 31 19

شبين الكوم 31 19

دمنهور 29 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 18

السلوم 25 19

سيوة 30 19

بورسعيد 27 20

دمياط 26 20

الزقازيق 32 20

المنصورة 31 20

الاسماعيلية 32 19

السويس 33 20

العريش 27 18

رفح 26 18

رأس سدر 33 20

نخل 31 15

نويبع 35 24

طابا 31 21

كاترين 31 15

الطور 35 21

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 37 27

مرسى علم 36 25

الفيوم 32 19

بنى سويف 32 20

المنيا 33 21

أسيوط 34 22

سوهاج 35 23

قنا 36 23

الأقصر 38 25

أسوان 40 26

ادفو 41 27

أبوسمبل 41 27

الوادى الجديد 38 23

الشلاتين 40 26

أبو رماد 38 26

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 28