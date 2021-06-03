هيئة الدواء: خطوة مستحدثة للحفاظ على أمان الدواء المصري

أجرت هيئة الدواء المصرية، تفتيشا على إحدى شركات المستحضرات الصيدلية والحيوية والذى استمر لمدة ثلاثة أيام؛ بغرض التأكيد على مدى التزام الشركات باتباع وتنفيذ أسس ومعايير الممارسة الجيدة لليقظة الدوائية.

وأكدت هيئة الدواء، أن ذلك الإجراء يعد خطوة مستحدثة؛ تسعى من خلالها الهيئة إلى ضمان المتابعة المستمرة وتقديم الدعم الفنى اللازم لجميع الشركات، فقد ساهمت تلك الخطوة في إتاحة الفرصة لتوضيح أوجه التحسن فى التطبيق الفعلى لليقظة الدوائية للمستحضرات الصيدلية، والتفاعل المباشر بين الهيئة والشركة صاحبة المستحضرات، والتعرف والتغلب على المشاكل التى قد تواجها الشركات فى تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية بمختلف نواحيها.

وشددت الهيئة على المضى قدما فى هذا الدور الرقابى، وتقديم كافة أشكال الدعم المطلوب للشركات، بهدف الوصول للتطبيق الأمثل والمتابعة المستمرة الخاصة بسلامة الدواء التى يستحقها المريض المصرى، وتعميق آواصر التعاون مع شركاء الصناعة؛ بهدف النهوض بمنظومة صناعة الدواء فى مصر.