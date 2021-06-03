 إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى تفقدان الحق في التصويت داخل الأمم المتحدة - بوابة الشروق
الخميس 3 يونيو 2021 8:19 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تقدمت للحصول على لقاح كورونا أو حصلت عليه بالفعل؟

النتـائـج تصويت

إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى تفقدان الحق في التصويت داخل الأمم المتحدة

رويترز
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 8:07 ص | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 8:07 ص

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن إيران وجمهورية إفريقيا الوسطى متأخرتان عن سداد مستحقاتهما في ميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وستفقدان حق التصويت في الجمعية العامة.

وفي رسالته إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير، قال غوتيريش إن ثلاث دول أفريقية أخرى هي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال متأخرة عن السداد أيضا، لكنه أضاف أن المجلس أصدر قرارا يقول إنه لا يزال بإمكانهم التصويت في الجلسة الحالية التي تنتهي في سبتمبر.

وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين أو تزيد عن ذلك يفقدون حقوقهم في التصويت.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك