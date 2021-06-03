 جامعة طنطا تساهم في تكاليف النشر الدولي بالمجلات العلمية - بوابة الشروق
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جامعة طنطا تساهم في تكاليف النشر الدولي بالمجلات العلمية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
علاء شبل
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 5:02 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 5:02 م

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، على المساهمة في تكاليف نشر البحوث في المجلات العلمية ذات معامل التأثير لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

وأكد "ذكي"، مواصلة جهود الجامعة في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمها والارتقاء بها، بهدف تحسين التصنيف الدولي والوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث التطبيقية التي تسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة ‏للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة ستساهم في تكاليف نشر الأبحاث العلمية الصادرة من الجامعة بحد أقصى 5 آلاف جنيه للنشر في مجلات Q1 وQ2، و3 آلاف جنيه للنشر في مجلات Q3 وQ4، على أن تكون فاتورة دفع تكاليف نشر البحث باسم الباحث المنشور باسمه البحث الذى ينتمى لجامعة طنطا.

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