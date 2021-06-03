تونس تبحث مع الاتحاد الأفريقي عملية توزيع لقاحات كورونا

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ضرورة العمل مع الاتحاد الأفريقي لتذليل الصعوبات التي قد تطرأ أمام الدول الأعضاء ضمن تحرك دبلوماسي مشترك مع أهم الشركاء على المستويين الإقليمي والدولي، كما أكد الحاجة الملحة لتونس للحصول على لقاحات كوفيد-19.

وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي أجراه الجرندي مع مفوض الشؤون الاجتماعية والصحة بالاتحاد الإفريقي أميرة الفضيل لمتابعة عملية توزيع اللقاحات التي حجزتها تونس عبر المنصة الإفريقية للأدوية.

وأشار البيان إلى أن الفضيل أكدت حرص المفوضية الإفريقية على المضي قدما في تنفيذ القرارات الإفريقية المتعلقة بتزويد الدول الأعضاء باللقاحات اللازمة سواء عبر مبادرة كوفاكس أو عن طريق تمكين جنوب إفريقيا من تراخيص تصنيع لقاحات جونسون أند جونسون من أجل مساعدة شعوب القارة على مواجهة هذا الوباء.

كما أكدت المفوضة الإفريقية أنها تقدر حساسية الوضع الوبائي في تونس وستعمل مع بقية الأطراف المعنية بالمفوضية على توفير اللقاحات لاسيما وأن تونس استوفت مختلف الإجراءات المتعلقة بالمسائل الترتيبية لذلك.