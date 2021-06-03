 الوكالة الفلسطينية: 292 شهيدا و2105 حالات اعتقال جراء الانتهاكات الإسرائيلية في مايو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الوكالة الفلسطينية: 292 شهيدا و2105 حالات اعتقال جراء الانتهاكات الإسرائيلية في مايو

أ ش أ
نشر في: الخميس 3 يونيو 2021 - 1:53 م | آخر تحديث: الخميس 3 يونيو 2021 - 1:53 م

رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في تقرير لها حول انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، استشهاد 292 فلسطينيا، وإصابة 3569 آخرين، خلال الشهر مايو الماضي.

ووثقت "وفا" في تقريرها الشهري، حول انتهاكات الاحتلال، 2105 حالات اعتقال، وهدم 19815 مبنى ومنشأة في الضفة وغزة، واقتلاع 185 شجرة زيتون ولوزيات، إضافة إلى 22 إخطارا بالهدم وعملية استيلاء.

كما رصدت، مصادقة الاحتلال على إنشاء 560 وحدة استيطانية في مستوطنة "متساد" المقامة على أراضي الفلسطينيين في قرى كيسان والرشايدة، والاستيلاء على دونم في بيت لحم.

وحول اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، سجلت "وفا" 810 انتهاكات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي الـ48، نتج عنها عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين بجروح مختلفة.

كما رصدت "وفا" اقتحام 1068 مستوطنا بحماية شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، علما أن فترة العدوان على قطاع غزة، خلال شهر أيار شهدت توقفا في عمليات الاقتحام.

فيما تم رصد 190 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين أسفر عن استشهاد صحفي وإصابة 75 آخرين.


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