الهند تطلب 300 مليون جرعة من لقاحات كورونا بعد ضغط من المحكمة العليا

طلبت الهند 300 مليون جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا يطوره أحد المنتجين المحليين، في وقت تتعرض فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لضغوط من المحكمة العليا في البلاد لتطعيم مزيد من السكان.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن الحكومة الهندية أعلنت في بيان اليوم الخميس أن شركة "بيولوجيكال- إي" المحدودة، ومقرها حيدر أباد، سوف تتلقى دفعة مقدمة قدرها 15 مليار روبية (205 ملايين دولار).

وتجري حاليا تجارب المرحلة الثالثة على اللقاح، وسوف تجهز الشركة الجرعات خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر.

وطالبت المحكمة العليا هذا الأسبوع إدارة مودي بإعداد سياسة تطعيم تحدد سعر جرعات اللقاح بالتساوي بين الجميع، مع حماية الفقراء.

ومرت خطط الهند برحلة صعبة، بدءا من دبلوماسية مودي بشأن اللقاح التي نالت استحسانا كبيرا خلال فترة هدوء قصيرة بين موجتي فيروس كورونا الأولى، والثانية الأكثر فتكا بكثير، إلى النقص الحالي من اللقاحات المتاحة للمواطنين.

ويشار إلى أن لقاح "بيولوجيكال-إي" يجرى تطويره بالتعاون مع كلية بايلور للطب في هيوستن بالولايات المتحدة.

ولدى الإعلان عن التجارب العام الماضي، قالت الشركة الهندية إن اللقاح من جرعتين، بينهما 28 يوما.